Wasit Rohani Pimpin Laga Persiba Balikpapan Vs Barito Putera di Stadion Batakan Malam Ini

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Wasit Rohani akan memimpin jalannya pertandingan Persiba Balikpapan Vs Barito Putera dalam laga pekan ke-17 Pegadaian Championshiop 2025/26 segera tersaji di Stadion Batakan malam nanti.

Duel bertajuk Derbi Kalimantan ini bisa kamu saksikan melalui live streaming Vidio di https://www.vidio.com/live/19543-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4849261

Wasit asal Jakarta itu bukan kali pertamanya memimpin laga Skuad Beruang Madu pada kompetisi musim ini.

Saat Persiba Balikpapan bertandang di Stadion Lukas Enembe, Jayapura pada Minggu (19/10/2025) lalu, Rohani juga memimpin laga yang berakhir 0-1 untuk kemenangan tuan rumah Persipura Jayapura.

Sosok Rohani sempat ramai diberitakan media lantaran Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menemuinya saat sedang berjualan kembang tahu di daerah RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Rohani ikut terdampak saat Liga 2 dan Liga 3 dihentikan akibat Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022.

Berikut Perangkat Pertandingan Persiba Vs Barito Putera Malam Ini:

Pengawas Pertandingan: Zulfitrah HS

Wasit: Rohani