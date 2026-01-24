Live Streaming Persiba Balikpapan Vs Barito Putera, Optimisme Bintang Arrahim Petik 3 Poin

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Duel Persiba Balikpapan Vs Barito Putera di pekan ke-17 Pegadaian Championshiop 2025/26 akan tersaji di Stadion Batakan malam nanti, Sabtu (24/1).

Duel bertajuk Derbi Kalimantan ini bisa kamu saksikan melalui live streaming Vidio di https://www.vidio.com/live/19543-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4849261

Bek Persiba Balikpapan Bintang Arrahim menyampaikan kesiapan timnya menghadapi pemuncak klasemen.

Dia menyatakan skuad Beruang Madu akan bertanding semaksimal mungkin menghadapi tim tamu.

"Kami sudah mempersiapkan diri untuk mengambil tiga poin di kandang," ujar Bintang Arrahim dalam sesi Pre-Match Press Conference, dikutip Sabtu (24/1).

Kemenangan melawan skuad Laskar Antasari merupakan modal penting bagi Persiba untuk terhindar dari degradasi.

Tim tamu yang tanpa diperkuat pilar utamanya, Rizky Pora dan Fabiano Beltrame bisa menjadi celah bagi Bintang Arrahim dan rekan-rekannya memenangkan laga, meski tetap saja tidak mudah.

Pasalnya, Pelatih Barito Putera Stefano Cugurra menaruh optimisme tinggi tim asuhannya bisa mengulangi sukses besar saat bertemu Persiba di pertandingan pertama musim.