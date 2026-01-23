Persiba Balikpapan Vs Barito Putera: Ujian Berat Beruang Madu di Kandang Sendiri

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 21:15 WIB
Pemain Persiba Balikpapan menggelar latihan sebagai persiapan menghadapi Barito Putera di Stadion Batakan, Sabtu (24/1) malam. Foto: IG persiba

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan akan menjalani ujian berat di kompetisi Pegadaian Championship 2025/26.

Pada laga pekan ke-17, Persiba akan menghadapi pemuncak klasemen Barito Putera di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu (24/1) malam.

Rekor tanpa kemenangan dari 9 pertandingan yang telah dilakoni menjadi beban bagi skuad Beruang Madu.

Di sisi lain, Persiba harus berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan di kandang sendiri sekaligus menghindari degradasi.

Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu mengaku telah mempersiapkan timnya menghadapi laga krusial besok malam.

"Kami tahu Barito Putera adalah tim kuat, dia ada di peringkat satu sekarang. Ini menjadi tes yang bagus untuk Persiba, bagi para pemain, dan juga saya sendiri untuk menjawab apa yang sudah kami siapkan, apa yang mau kami rencanakan dalam pertandingan besok," ujar Coach Leo yang akrab disapa di sesi Pre-Match Press Conference, Jumat (23/1) malam.

Kick off Persiba Balikpapan Vs Barito Putera dijadwalkan pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA. (mar1/jpnn)

Skuad Beruang Madu menghadapi ujian berat saat bermain di kandang sendiri melawan Barito Putera, Sabtu (24/1) malam
