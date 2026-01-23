Awal Manis Borneo FC di Paruh Kedua, Tekuk Persis, Geser Persib di Puncak Klasemen

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 17:50 WIB
Mariano Peralta berhasil membawa Borneo FC kembali ke puncak klasemen sementara Super League 2025/26 berkat gol tunggal yang membawa timnya menang saat melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Jumat (23/1) sore.

kaltim.jpnn.com, SOLO - Awal manis diraih Borneo FC di laga perdana paruh kedua Super League 2025/26.

Pesut Etam mengamankan tiga poin saat bertemu Persis Solo di Stadion Manahan, Jumat (23/1).

Pada laga yang baru saja berakhir, Borneo FC menang dengan skor 1-0.

Gol kemenangan tim kebanggaan masyarakat Kota Samarinda dan Kaltim itu dicetak Mariano Peralta pada menit ke-15.

Saat menjamu Persis Solo di Stadion Segiri pada 22 September 2025, Mariano Peralta juga mencetak gol kemenangan yang mengokohkan posisi Borneo FC di puncak.

Namun, gol kemenangannya kali ini mengantarkan Borneo FC kembali ke puncak setelah sempat dikudeta Persib Bandung.

Sementara itu, bagi Persis Solo hasil laga sore ini makin membuatnya terbenam di zona merah.

Laga berikutnya Borneo FC akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Segiri pada Minggu 1 Februari 2026. (mar1/jpnn)

