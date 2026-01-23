Link Live Streaming Persis Vs Borneo FC, Laga Dipimpin Wasit Eko Saputra

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 15:32 WIB
Wasit Eko Saputra akan memimpin duel Persis Solo vs Borneo FC yang segera digelar di Stadion Manahan sore ini, kick off pukul 15.30 WIB. Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SOLO - Wasit Eko Saputra akan memimpin duel Persis Solo vs Borneo FC yang segera digelar di Stadion Manahan, kick off pukul 15.30 WIB.

Wasit asal Sumatra Barat ini juga memimpin laga Borneo FC saat menjamu Persis Solo di Stasion Segiri pada 22 September 2025.

Dalam pertandingan tersebut, Pesut Etam memetik kemenangan tipis skor 1-0 atas tamunya tersebut.

Gol tunggal Mariano Peralta di menit ke-90' mengokohkan Borneo FC di posisi puncak.

Apakah Borneo FC akan mengulangi kesuksesan tersebut?

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengaku tak mau menganggap remeh lawan timnya di laga perdana putaran kedua Super League 2025/26," ujar Fabio.

"Bermain di kandang Persis Solo tetap menyimpan tantangan tersendiri yang tidak bisa dipandang sebelah mata," imbuhnya

Selain disiarkan secara langsung oleh Indosiar, kamu bisa menonton laga ini melalui live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4848808. (mar1/jpnn)

