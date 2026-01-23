Jelang Duel Lawan Persis: Motivasi Tinggi Menyelimuti Striker Borneo FC Joel Vinicius

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 13:48 WIB
Pemain Borneo FC saat menjajal Stadion Manahan, Kamis (23/1). Beberapa jam lagi sore ini mereka akan menghadapi duel lawan Persis Solo. Foto: borneofc

kaltim.jpnn.com, SOLO - Striker andalan Borneo FC Joel Vinicius menatap duel kontra Persis Solo di laga pekan ke-18 Super League 2025/26 di Stadion Manahan sore ini dengan motivasi tinggi.

Pasalnya, putaran kedua kompetisi musim ini menjadi momentum penting baginya, termasuk Borneo FC setelah dalam beberapa pertandingan terakhir belum meraih hasil maksimal.

Pemain asal Brasil itu menyadari tuntutan besar yang melekat pada posisinya sebagai ujung tombak.

Namun, dia menegaskan kepentingan tim tetap berada di atas segalanya.

"Saya sangat termotivasi untuk pertandingan, apapun yang terjadi di lima laga terakhir," ujar Joel Vinicius dilansir dari laman Ileague, Jumat (23/1).

Dia berpendapat peran striker tidak semata soal mencetak gol, melainkan kontribusinya dalam permainan kolektif yang membawa hasil bagi tim.

"Karena posisi saya striker adalah penting sekali buat saya cetak gol, tapi kami harus utamakan secara kolektif," jelasnya.

Seperti diketahui, Borneo FC saat ini menempati posisi ke-2 klasemen sementara dengan perolehan 37 poin.

