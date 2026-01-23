Tak Sabar Debut Bareng Persis, Alfriyanto Nico: Semoga Lawan Borneo FC Dapat 3 Poin

kaltim.jpnn.com, SOLO - Alfriyanto Nico Saputro tak sabar debut bareng Persis Solo.

Pemain muda yang baru saja didatangkan dari Persija Jakarta itu sudah fokus penuh menatap laga lawan Borneo FC di Stadion Manahan sore ini, Jumat (23/1).

Dia menilai jeda yang cukup panjang membuat persiapan tim makin matang.

Nico pun yakin dengan tambahan dukungan suporter, para pemain akan lebih semangat dalam bertanding.

“Saya harap penonton terus mendukung kami dan alhamdulillah juga di dalam tim kami sekarang bugar dan fit. Semoga melawan Borneo bisa mendapatkan tiga poin,” ujar Nico dilansir dari laman Ileague, Jumat (23/1).

Persis mendatangkan Nico sebagai amunisi baru untuk putaran kedua Super League 2025/26 dengan status pinjaman.

Dia merupakan mantan pemain Persis Junior dan pernah membawa Sambernyawa Muda menjadi juara Piala Soeratin 2019.

Selanjutnya Nico mulai meniti karier profesionalnya di Persija.