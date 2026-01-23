Persis Solo Vs Borneo FC: Peluang Besar Pesut Etam Kembali ke Puncak Klasemen

kaltim.jpnn.com, SOLO - Laga pekan ke-18 Super League 2025/26 akan dimulai hari ini dan menjadi peluang untuk Borneo FC kembali ke puncak klasemen sementara.

Pesut Etam akan menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan sore nanti, Jumat (23/1) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan lainnya digelar di Stadion Gelora Bung Karno yang mempertemukan Persija Jakarta versus Madura United, pukul 19.00 WIB.

Dari keempat tim yang akan bermain tersebut, kans Borneo FC untuk kembali ke puncak klasemen terbuka lebar dengan jarak hanya satu angka dengan Persib Bandung.

Kemenangan melawan tim berjuluk Laskar Sambernyawa sore ini menjadi kuncinya.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan timnya datang ke Solo dengan semangat baru untuk meraih hasil yang lebih baik.

"Kami mengatur skuad dengan cara yang berbeda di putaran kedua," ujar Lefundes dikutip dari laman resmi Borneo FC, Jumat (23/1).

Duel Persis Solo vs Borneo FC yang akan digelar sore ini dan Persija vs Madura United malam ini akan disiarkan secara oleh Indosiar. (mar1/jpnn)