JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Persis Solo Vs Borneo FC: Peluang Besar Pesut Etam Kembali ke Puncak Klasemen

Persis Solo Vs Borneo FC: Peluang Besar Pesut Etam Kembali ke Puncak Klasemen

Jumat, 23 Januari 2026 – 08:58 WIB
Persis Solo Vs Borneo FC: Peluang Besar Pesut Etam Kembali ke Puncak Klasemen - JPNN.com Kaltim
Pemain Borneo FC saat menjajal Stadion Manahan Solo, Kamis (22/1). Foto: borneofc

kaltim.jpnn.com, SOLO - Laga pekan ke-18 Super League 2025/26 akan dimulai hari ini dan menjadi peluang untuk Borneo FC kembali ke puncak klasemen sementara.

Pesut Etam akan menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan sore nanti, Jumat (23/1) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan lainnya digelar di Stadion Gelora Bung Karno yang mempertemukan Persija Jakarta versus Madura United, pukul 19.00 WIB.

Baca Juga:

Dari keempat tim yang akan bermain tersebut, kans Borneo FC untuk kembali ke puncak klasemen terbuka lebar dengan jarak hanya satu angka dengan Persib Bandung.

Kemenangan melawan tim berjuluk Laskar Sambernyawa sore ini menjadi kuncinya.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan timnya datang ke Solo dengan semangat baru untuk meraih hasil yang lebih baik.

Baca Juga:

"Kami mengatur skuad dengan cara yang berbeda di putaran kedua," ujar Lefundes dikutip dari laman resmi Borneo FC, Jumat (23/1).

Duel Persis Solo vs Borneo FC yang akan digelar sore ini dan Persija vs Madura United malam ini akan disiarkan secara oleh Indosiar. (mar1/jpnn)

Borneo FC punya peluang besar kembali ke puncak klasemen jika memenangkan duel lawan Persis Solo sore ini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Borneo FC Persis Solo vs Borneo FC Super League Klasemen Super League Liga 1 Pesut Etam Persija Jakarta Madura United Persis Solo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU