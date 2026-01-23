Persis Solo Vs Borneo FC: Laskar Sambernyawa Bidik Hasil Maksimal di Laga Krusial

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 06:19 WIB
Pelatih Persis Solo Milomir Seslija. Foto: persissolo

kaltim.jpnn.com, SOLO - Duel Persis Solo Vs Borneo FC akan tersaji di Stadion Manahan sore ini, Jumat (23/1) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija menegaskan tim asuhannya membidik hasil maksimal di laga perdana putaran kedua Super League 2025/26 itu.

Coach Milo yang akrab disapa mengatakan pertandingan menghadapi Borneo FC merupakan laga krusial untuk tim berjuluk Laskar Sambernyawa.

Selain itu, Milo menjelaskan pertandingan menghadapi Pesut Etam tersebut juga bisa dijadikan sebagai ajang pembuktian bagi pemain-pemain anyar Persis Solo.

"Kami akan berkonsentrasi penuh terhadap kualitas pertandingan kami sendiri, dan kami tidak akan terpengaruh dengan kondisi lawan. Saya bisa mengatakan mungkin tiga pemain baru kami dari asing sudah berprogres dan saya berharap pekerjaan mereka membawa progres yang cukup baik di pertandingan besok," ujar Milo, dikutip Jumat (23/1).

Pelatih berkebangsaan Bosnia-Herzegovina itu mengatakan saat ini Persis Solo dalam kondisi membaik dan membuat peningkatan di sesi latihan yang sudah dijalani.

Milo yakin dengan dukungan penuh dari suporter, Sho Yamamoto serta kolega akan mendapatkan tambahan semangat sehingga bisa mendapatkan poin penuh.

Dia menambahkan saat ini komposisi tim sudah banyak berubah dan dirinya mengakui jika Persis Solo membutuhkan perubahan agar bisa melangkah maju.

Pernyataan Pelatih Persis Solo Milomir Seslija menjelang laga krusial menghadapi Borneo FC di Stadion Manahan sore ini, Jumat (23/1)
