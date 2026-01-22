JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Super League 2025/26: Borneo FC Jajal Stadion Manahan Jelang Laga Lawan Persis Solo

Super League 2025/26: Borneo FC Jajal Stadion Manahan Jelang Laga Lawan Persis Solo

Kamis, 22 Januari 2026 – 19:19 WIB
Super League 2025/26: Borneo FC Jajal Stadion Manahan Jelang Laga Lawan Persis Solo - JPNN.com Kaltim
Pemain Borneo FC saat menjajal Stadion Manahan menjelang laga lawan Persis Solo, Kamis (22/1). Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SOLO - Borneo FC akan melakoni duel kontra Persis Solo di Stadion Manahan, Jumat (23/1) sore.

Laga tersebut merupakan pertandingan perdana bagi kedua tim di paruh kedua kompetisi Super League 2025/26.

Super League 2025/26: Borneo FC Jajal Stadion Manahan Jelang Laga Lawan Persis Solo

Baca Juga:

Pemain Borneo FC saat menjajal Stadion Manahan menjelang laga lawan Persis Solo, Kamis (22/1). Foto: borneofc.id

Para penggawa Pesut Mahakam sudah tiba di Solo setelah menempuh perjalanan jauh dari Samarinda ke Balikpapan via bus dilanjutkan penerbangan ke Semarang.

Diego Michiels dkk bahkan sudah menjajal Stadion Manahan sebagai persiapan menghadapi laga besok.

Manajer Borneo FC Dandri Dauri mengungkapkan timnya membidik konsistensi di jalur juara.

Baca Juga:

Saat ini, tim kebanggaan masyarakat Kota Samarinda bahkan Kaltim itu menempati posisi ke-2 klasemen sementara dengan perolehan 37 poin atau hanya terpaut satu angka dari Persib Bandung yang kini berada di posisi puncak.

"Kesempatan untuk naik ke posisi pertama tetap ada. Jika kami berbenah dan melengkapi kekuatan tim, bukan tidak mungkin posisi dua ini bertahan bahkan naik ke peringkat satu. Apalagi kompetisi tahun depan hanya memberi tiket Asia untuk peringkat satu dan dua," ujar Dandri dilansir dari laman Ileague, Kamis (22/1). (mar1/jpnn)

Pemain Borneo FC saat menjajal Stadion Manahan menjelang laga lawan Persis Solo, Kamis (22/1)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Borneo FC Persis Solo vs Borneo FC Super League Stadion Manahan Liga 1 Persis Solo Pesut Mahakam Diego Michiels

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU