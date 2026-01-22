Super League 2025/26: Borneo FC Jajal Stadion Manahan Jelang Laga Lawan Persis Solo
kaltim.jpnn.com, SOLO - Borneo FC akan melakoni duel kontra Persis Solo di Stadion Manahan, Jumat (23/1) sore.
Laga tersebut merupakan pertandingan perdana bagi kedua tim di paruh kedua kompetisi Super League 2025/26.
Pemain Borneo FC saat menjajal Stadion Manahan menjelang laga lawan Persis Solo, Kamis (22/1). Foto: borneofc.id
Para penggawa Pesut Mahakam sudah tiba di Solo setelah menempuh perjalanan jauh dari Samarinda ke Balikpapan via bus dilanjutkan penerbangan ke Semarang.
Diego Michiels dkk bahkan sudah menjajal Stadion Manahan sebagai persiapan menghadapi laga besok.
Manajer Borneo FC Dandri Dauri mengungkapkan timnya membidik konsistensi di jalur juara.
Baca Juga:
Saat ini, tim kebanggaan masyarakat Kota Samarinda bahkan Kaltim itu menempati posisi ke-2 klasemen sementara dengan perolehan 37 poin atau hanya terpaut satu angka dari Persib Bandung yang kini berada di posisi puncak.
"Kesempatan untuk naik ke posisi pertama tetap ada. Jika kami berbenah dan melengkapi kekuatan tim, bukan tidak mungkin posisi dua ini bertahan bahkan naik ke peringkat satu. Apalagi kompetisi tahun depan hanya memberi tiket Asia untuk peringkat satu dan dua," ujar Dandri dilansir dari laman Ileague, Kamis (22/1). (mar1/jpnn)
Pemain Borneo FC saat menjajal Stadion Manahan menjelang laga lawan Persis Solo, Kamis (22/1)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News