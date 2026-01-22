Kesan Kadek Raditya Jalani Latihan Perdana di Persis Solo Jelang Duel Kontra Borneo FC

kaltim.jpnn.com, SOLO - Kadek Raditya Maheswara mengaku merasa enjoy ketika menjalani latihan perdana bersama Persis Solo, Rabu (22/1).

Pemain anyar Persis berstatus pinjaman dari Persebaya Surabaya itu mendapat kesan yang baik saat pertemuan awal bersama tim, jajaran pelatih dan ofisial.

Dia mengaku latihan yang diberikan Coach Milomir Seslija berjalan dengan intensitas yang tinggi.

Namun, Kadek dan para pemain lainnya mengikuti instruksi dengan baik.

“Latihan pertama sangat bagus, intensitas juga bagus dan pelatih menjelaskan dengan baik dan pemain juga mengerti dengan baik. Latihan enjoy tapi tetap serius untuk menatap laga besok,” kata Kadek dilansir dari laman resmi Persis Solo, Kamis (22/1).

Kadek Raditya mendapat pesan untuk bekal pertandingan ke depan dari Coach Milo.

“Coach Milo baru bicara dengan saya karena ini latihan pertama saya jadi dia meminta saya untuk bermain agar lebih tenang,” ungkapnya.

Menjelang duel kontra Borneo FC pada Jumat (23/1) besok, Kadek berharap pendukung Laskar Sambernyawa dapat memenuhi Stadion Manahan.