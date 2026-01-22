Putaran Kedua Super League: Tinggalkan Samarinda, Penggawa Borneo FC Bergerak ke Solo

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Runner up klasemen sementara Borneo FC bersiap menatap laga perdana putaran kedua Super League 2025/26.

Para pemain sudah meninggalkan Samarinda dan bergerak menuju Solo, Jawa Tengah.

Perjalanan panjang harus dilalui penggawa Pesut Etam.

Dari Samarinda menuju Balikpapan dengan menggunakan bus, selanjut naik pesawat menuju Semarang.

Setibanya di Semarang, Mariano Peralta, Muhammad Sihran dan kawan-kawan akan naik bus lagi menuju Solo.

"Perjalanan Panjang, Semoga dari Solo Kita Bisa Mengawali Raihan Positif di Putaran Kedua Super League!! Bismillah, MANYALA ✊????," tulis akun resmi Borneo FC, Kamis (22/1).

Penggawa Borneo FC saat bergerak meninggalkan Samarinda menuju Solo untuk bersiap menghadapi laga perdana putaran kedua Super League 2025/26. Foto: borneofc

Jumat besok, 23 Januari 2025, Borneo FC akan menghadapi tuan rumah Persis Solo di Stadion Manahan.