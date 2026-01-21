Jelang Putaran Kedua Super League, Striker Asal Kediri M Khanafi Merapat ke Borneo FC

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Striker M. Khanafi resmi dilepas Persik Kediri dengan status pinjaman ke Borneo FC menjelang dimulainya putaran kedua kompetisi BRI Super League 2025/26.

Manajer Tim Persik Kediri M Syahid Nur Ichan mengungkapkan keputusan klubnya meminjamkan Khanafi berdasakan pertimbangan teknis dan strategis tim.

"Serta pengembangan diri Khanafi sebagai pemain," ungkap Syahid dilansir dari laman Ileague, Rabu (21/1).

Pada musim pertamanya membela Macan Putih, Khanafi tampil pada 12 pertandingan dan mengoleksi empat gol.

Penampilan Khanafi makin impresif di musim kedua dengan mencatatkan 27 partai dan tujuh gol.

Musim lalu, Khanafi diturunkan dalam 25 pertandingan dan mencetak tiga gol.

Di musim ini, Khanafi tercatat bermain di empat pertandingan.

"Dengan peminjaman ini, Khanafi diharapkan dapat meningkatkan menit bermain, mengasah potensi serta bakatnya di level yang lebih kompetitif. Kami mendoakan yang terbaik. Semoga di masa peminjaman, Khanafi bisa tampil maksimal dan bisa makin berkembang," ujar Syahid.