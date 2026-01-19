Hasil Championship Liga 2: Kalah Lawan Persiku, Persiba Wajib Menang di Dua Laga Kandang

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan kembali menelan kekalahan saat bermain di kandang Persiku Kudus, Minggu (18/1) sore.

Gol bunuh diri di masa injury time memaksa Skuad Beruang Madu harus pulang dengan tangan hampa.

Kalah dengan skor 1-2 dari Persiku membuat posisi Persiba terancam zona merah.

Persiba kini berada di peringkat ke-8 Grup 2 klasemen sementara dengan hanya terpaut tiga poin dari zona play-off degradasi.

Dua pertandingan tersisa Persiba akan menjadi menjadi laga penentu klub kebangaan Kota Balikpapan agar tetap bertahan di kasta kedua sepak bola Indonesia.

Baca Juga: Modal Penting Persiku Kudus Menjamu Persiba Balikpapan Sore Ini

Kabar baiknya, kedua laga tersisa itu akan dimainkan di kandang sendiri.

Persiba akan lebih dahulu menjamu Barito Putra pada Sabtu 24 Januari 2026.