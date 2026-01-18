Persiku Vs Persiba: Gol Bunuh Diri Jadi Penentu Kemenangan Tuan Rumah

JPNN.com

Minggu, 18 Januari 2026 – 17:44 WIB
Suasana pertandingan Persiku Kudus vs Persiba Balikpapan di Stadion Wergu Wetan, Minggu (18/1) sore. Foto: persiku_kudus

kaltim.jpnn.com, KUDUS - Persiku Kudus mengamankan tiga poin saat menjamu Persiba Balikpapan di Stadion Wergu Wetan, Minggu (18/1) sore.

Kemenangan skuad berjuluk Macan Muria dalam duel penuh drama itu harus ditentukan lewat gol bunuh diri yang terjadi di menit akhir pertandingan.

Sejak wasit Subro Malisi meniup peluit awal tanda dimulai pertandingan, laga Persiku Vs Persiba berjalan ketat.

Kedua tim tampil saling menekan untuk berjuang meraih kemenangan agar menjauh dari zona degradasi.

Persiba unggul lebih dahulu setelah Beni Oktovianto berhasil menjebol gawang Persiku yang dijaga Nuri Agus Wibowo di menit ke-34.

Namun, keunggulan tersebut harus dibayar mahal karena tak berselang lama pemain lini belakang Persiba Kholmatov diganjar kartu merah akibat tandukan ke kepala bek Persiku Aldo Claudio yang tertangkap video assistant referee (VAR).

Unggul jumlah pemain, Persiku berhasil menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama berkat gol Imam Bagus Kurnia yang berhasil menerima assist Dhanu Syahputra.

Di babak kedua, tuan rumah tampil lebih agresif, sejumlah peluang emas terjadi tetapi gagal berbuah gol.

