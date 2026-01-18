Live Streaming Persiku Vs Persiba Balikpapan, Macan Muria Incar Kemenangan Beruntun

kaltim.jpnn.com, KUDUS - Pertarungan Persiku Kudus vs Persiba Balikpapan segera hadir di Stadion Wergu Wetan.

Kick off duel peringkat ke-8 dan 7 di klasemen sementara Grup 2 atau Grup Timur Pegadaian Championshiop 2025-26 dijadwalkan pukul 15.30 WIB sore ini.

Kamu bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19541-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4840003.

Pelatih Persiku Kudus Bambang Pujo Sumantri mengincar kemenangan beruntun perdana saat menjamu skuad Beruang Madu.

Dia berharap para pemainnya bisa bermain maksimal demi meraih hasil yang diinginkan tersebut.

"Tentunya kami ingin meraih dua kemenangan beruntun dari laga nanti," ujarnya.

Dia mempercayakan striker Igor Costa sebagai kapten dalam pertandingan ini.

Igor Costa dan Imam Bagus Kurnia akan bekerja sama menjaga lini depan tim berjuluk Macan Muria.