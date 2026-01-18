Modal Penting Persiku Kudus Menjamu Persiba Balikpapan Sore Ini

kaltim.jpnn.com, KUDUS - Persiku Kudus meraih hasil positif saat bertandang di Palu.

Raihan itu menjadi modal penting Macan Muria untuk menjamu Persiba Balikpapan.

Tim asuhan Bambang Pujo Sumantri akan menjamu tim berjuluk Beruang Madu di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Minggu (18/1) sore ini.

Kick off Persiku Kudus vs Persiba Balikpapan dijadwalkan pukul 15.30 WIB.

“Kami ingin meraih dua kemenangan beruntun dari laga nanti (lawan Persiba Balikpapan). Ini semua untuk tim, masyarakat dan suporter Persiku. Kami harap para pemain dapat bermain maksimal dan meraih hasil yang diinginkan,” ujar Bambang Pujo Sumantri dikutip dari laman ileague, Minggu (18/1).

Saat bertandang di Palu, Igor Costa dkk mencatat kemenangan penting dengan skor 4-1 atas Persipal FC.

Ini juga yang membuat Persiku bertekad mencatat dua kemenangan beruntun yang belum pernah diukir sebelumnya saat menjamu Persiba Balikpapan.

Dari 15 laga yang sudah dijalani Persiku, jarak antara kemenangan satu dengan yang lain selalu terpaut jauh.