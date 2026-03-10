Polisi Bongkar Sindikat Pencuri Kabel Lampu PJU di Samarinda, 8 Tersangka Ditangkap

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Polresta Samarinda membongkar empat kasus sindikat pencurian kabel lampu penerangan jalan umum bernilai ratusan juta rupiah yang selama ini meresahkan masyarakat di berbagai titik strategis kota.

"Secara keseluruhan, kami telah mengamankan delapan orang tersangka dari empat perkara berbeda yang sangat merugikan pihak pemerintah maupun perusahaan swasta," kata Kapolresta Samarinda Kombes Hendri Umar dikutip Selasa (10/3).

Kasus pencurian dengan kerugian mencapai Rp 589,7 juta itu terjadi pada fasilitas lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tersebar di tujuh ruas jalan utama.

"Tiga tersangka berinisial R, H, dan M menjalankan aksi pencurian kabel PJU tersebut dengan modus mengenakan rompi proyek pada siang hari guna mengelabui masyarakat," ungkap Hendri.

Sementara itu, satu tersangka lain berinisial I yang terlibat sebagai perencana dalam jaringan pencurian fasilitas penerangan jalan tersebut masih berstatus buron dan dalam pengejaran kepolisian.

Pada perkara selanjutnya, aparat penegak hukum turut meringkus dua tersangka berinisial A dan AF yang nekat menguliti kabel telekomunikasi milik PT Telkom di Sempaja Selatan hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp 56.201.530.

Kejahatan pencurian ini tidak luput menyasar aset Pemprov Kaltim, ketika seorang tersangka ditangkap beserta barang bukti linggis dan kapak saat mencoba membawa kabur kabel outdoor pendingin ruangan di Stadion Utama Palaran.

Kasus berikutnya melibatkan tersangka SY dan SA yang memotong kabel tower internet Telkomsel di kawasan Sempaja Utara sehingga menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa telekomunikasi.