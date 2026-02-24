Bos Tambang yang Rusak Ratusan Rumah Transmigran di Kukar Jadi Tersangka dan Ditahan

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 09:56 WIB
Kejaksaan Tinggi Kaltim menahan tersangka BT atas perkara korupsi penambangan ilegal di lahan transmigrasi yang merugikan negara Rp 500 miliar. Foto: ANTARA/HO-Kejati Kaltim.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menahan seorang direktur perusahaan tambang yang merusak ratusan rumah transmigran dan merugikan negara setengah triliun rupiah.

"Terhadap tersangka BT pada hari yang sama langsung dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto, Selasa (24/2).

Tersangka berinisial BT tersebut diketahui menjabat sebagai direktur pada tiga perusahaan yang terindikasi korupsi, yaitu PT JMB, PT ABE, dan PT KRA.

Tindakan penambangan batu bara secara ilegal itu telah berlangsung sejak 2001 hingga 2007 di atas lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 01 milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Aktivitas pengerukan bumi tanpa izin tersebut telah menggagalkan tujuan program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), karena lahan yang seharusnya menjadi ruang hidup justru ditambang.

Dampak penambangan itu mengakibatkan ratusan rumah warga transmigran beserta lahan pertanian maupun fasilitas umum dan sosial hancur tidak berbekas.

Kerusakan masif ini melanda sejumlah permukiman di Kecamatan Tenggarong Seberang yang mencakup Desa Bhuana Jaya, Mulawarman, Suka Maju, Bukit Pariaman, dan Separi.

"Batu bara yang berada di wilayah transmigrasi tersebut dieksploitasi dan dijual secara tidak benar oleh perusahaan-perusahaan yang dipimpin tersangka," terang Toni.

Kejati Kaltim menahan bos tambang yang merusak ratusan rumah transmigran di Kukar dan merugikan negara setengah triliun rupiah
