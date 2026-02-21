Operasi Pekat Mahakam di Samarinda, Polisi Sita Ratusan Botol Miras dari Sejumlah Toko

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 16:02 WIB
Polresta Samarinda menyita ratusan botol miras dari sejumlah toko dalam Operasi Pekat Mahakam 2026. Foto: ANTARA/HO-Polresta Samarinda

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Polresta Samarinda menyita 150 botol minuman keras (miras) dari berbagai merek saat menggelar razia penyakit masyarakat dalam rangka Operasi Pekat Mahakam 2026.

Kasat Samapta Polresta Samarinda AKP Baharuddin menyampaikan kegiatan ini merupakan komitmen kuat pihaknya untuk memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Baharuddin menyampaikan petugas kepolisian menyisir sejumlah kawasan rawan yang telah masuk dalam pantauan intelijen Polresta Samarinda berdasarkan laporan keresahan dari warga.

Petugas di lapangan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap empat toko kelontong yang terindikasi menjual barang memabukkan tersebut secara sembunyi-sembunyi.

"Dari total empat tempat kejadian perkara, polisi telah menetapkan tiga warung sebagai target operasi resmi kegiatan penertiban tahun ini," kata Baharuddin.

Dia menyebut lokasi sasaran utama aparat kepolisian, yakni toko yang terletak di ruas Jalan KS Tubun, yang mengamankan barang bukti berupa 18 botol minuman keras.

Penelusuran pasukan antipenyakit masyarakat kemudian berlanjut menuju sebuah toko yang beroperasi di kawasan Simpang Empat Harum Nafsi.

Pada titik kedua ini, personel Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kembali mengangkut sebanyak 24 botol minuman beralkohol tanpa izin edar.

