JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kriminal Warga Gagalkan Aksi Curanmor di Depan Warung Bu Kris, 2 Orang Ditangkap

Warga Gagalkan Aksi Curanmor di Depan Warung Bu Kris, 2 Orang Ditangkap

Kamis, 19 Februari 2026 – 09:06 WIB
Warga Gagalkan Aksi Curanmor di Depan Warung Bu Kris, 2 Orang Ditangkap - JPNN.com Kaltim
Dua pelaku curanmor ditangkap polisi setelah sebelumnya aksinya digagalkan warga. Ilustrasi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) digagalkan warga.

Dua pelaku berinisial RA (35) dan MN (28) akhirnya ditangkap setelah sebelumnya diamankan warga.

Peristiwa itu terjadi di depan Warung Bu Kris Jalan Boulevard Timur Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (18/2) malam sekitar pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

“Kami menangkap dua pelaku usai diamankan warga yang diduga melakukan pidana pencurian dengan pemberatan di lokasi tersebut,” kata Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim, Kamis (19/2).

AKP Kiki mengungkapkan aksi pencurian ini terjadi saat korban berinisial SW akan memarkir kendaraan dan sesampai di lokasi ada saksi yang merupakan juru parkir sedang mengatur parkir motor.

“Korban melihat saksi menata kendaraan lalu mencoba membantu saksi. Sesaat kemudian tiba-tiba juru parkir ini melihat motor korban akan diambil oleh pelaku,” ungkapnya.

Baca Juga:

Seketika korban berteriak serta meminta pertolongan dan pelaku ini mencoba kabur menggunakan motor milik mereka.

"Satu orang pelaku di atas motor dan pelaku lain mencoba mengeksekusi motor tapi gagal,” katanya.

Warga menggagalkan aksi curanmor di depan Warung Bu Kris, Rabu (19/2) malam. Dua orang ditangkap
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Kasus curanmor curanmor pelaku korban barang bukti

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU