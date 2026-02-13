Lansia Terjatuh dari Perahu di Perairan Sampanahan, Begini Kondisinya Saat Ditemukan

kaltim.jpnn.com, KOTABARU - Seorang lansia bernama Asralim Juni (68) dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahunya.

Peristiwa itu terjadi di perairan Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Korban akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada hari kedua pencarian, yakni Kamis (12/2) pagi pukul 07.43 WITA dalam kondisi meninggal dunia.

Jasadnya mengapung tidak jauh dari lokasi awal kejadian setelah pencarian dilakukan sejak laporan diterima pada Rabu siang.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator (SMC) I Putu Sudayana membenarkan keberhasilan operasi tersebut.

Dia juga menyampaikan korban ditemukan lebih kurang 500 meter dari lokasi kejadian perkara (LKP).

"Korban telah ditemukan Kamis pagi oleh tim di lapangan dalam kondisi meninggal dunia pada jarak 500 meter dari lokasi kejadian," kata I Putu Sudayana dikutip Jumat (13/2).

Dia menyebut operasi pencarian melibatkan berbagai unsur gabungan sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar meski lokasi cukup jauh dari pusat kota.