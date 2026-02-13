JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kriminal Lansia Terjatuh dari Perahu di Perairan Sampanahan, Begini Kondisinya Saat Ditemukan

Lansia Terjatuh dari Perahu di Perairan Sampanahan, Begini Kondisinya Saat Ditemukan

Jumat, 13 Februari 2026 – 06:40 WIB
Lansia Terjatuh dari Perahu di Perairan Sampanahan, Begini Kondisinya Saat Ditemukan - JPNN.com Kaltim
Tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, Kamis (12/2/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Basarnas Banjarmasin

kaltim.jpnn.com, KOTABARU - Seorang lansia bernama Asralim Juni (68) dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahunya.

Peristiwa itu terjadi di perairan Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Korban akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada hari kedua pencarian, yakni Kamis (12/2) pagi pukul 07.43 WITA dalam kondisi meninggal dunia.

Baca Juga:

Jasadnya mengapung tidak jauh dari lokasi awal kejadian setelah pencarian dilakukan sejak laporan diterima pada Rabu siang.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator (SMC) I Putu Sudayana membenarkan keberhasilan operasi tersebut.

Dia juga menyampaikan korban ditemukan lebih kurang 500 meter dari lokasi kejadian perkara (LKP).

Baca Juga:

"Korban telah ditemukan Kamis pagi oleh tim di lapangan dalam kondisi meninggal dunia pada jarak 500 meter dari lokasi kejadian," kata I Putu Sudayana dikutip Jumat (13/2).

Dia menyebut operasi pencarian melibatkan berbagai unsur gabungan sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar meski lokasi cukup jauh dari pusat kota.

Seorang lansia dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahunya di Perairan Sampanahan, begini kondisinya saat ditemukan
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   lansia hilang korban meninggal dunia Tim SAR gabungan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU