Ini Data Korban Kapal yang Terbakar di Pelabuhan Paotere, Seluruhnya Laki-Laki

kaltim.jpnn.com, MAKASSAR - Sebanyak 9 orang menjadi korban kapal ikan nelayan bernama lambung Rismawati Indah yang terbakar di Pelabuhan Paotere subuh tadi, Selasa (3/2).

Saat ini para korban mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Jala Ammari Kodaeral VI.

Berikut data korban Kapal Rismawati Indah yang Terbakar di Pelabuhan Paotere:

- Dg Gassing (37), luka berat

- Dg Lanti’ (60), luka berat

- Dg Tangga (65), luka ringan

- Rusli Dg Ngewa (45), luka berat

- Dg Rahmat (44), luka berat