JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kriminal Ini Data Korban Kapal yang Terbakar di Pelabuhan Paotere, Seluruhnya Laki-Laki

Ini Data Korban Kapal yang Terbakar di Pelabuhan Paotere, Seluruhnya Laki-Laki

Selasa, 03 Februari 2026 – 10:36 WIB
Ini Data Korban Kapal yang Terbakar di Pelabuhan Paotere, Seluruhnya Laki-Laki - JPNN.com Kaltim
Petugas medis RSAL Jala Ammari Kodaeral VI saat melakukan penanganan kepada sembilan orang yang mengalami kecelakaan kapal di wilayah Pelabuhan Paotere, Selasa (3/2/2026). Foto: ANTARA/HO-Penerangan Kodaeral VI

kaltim.jpnn.com, MAKASSAR - Sebanyak 9 orang menjadi korban kapal ikan nelayan bernama lambung Rismawati Indah yang terbakar di Pelabuhan Paotere subuh tadi, Selasa (3/2).

Saat ini para korban mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Jala Ammari Kodaeral VI.

Berikut data korban Kapal Rismawati Indah yang Terbakar di Pelabuhan Paotere:

Baca Juga:

- Dg Gassing (37), luka berat

- Dg Lanti’ (60), luka berat

- Dg Tangga (65), luka ringan

Baca Juga:

- Rusli Dg Ngewa (45), luka berat

- Dg Rahmat (44), luka berat

Berikut data korban kapal yang terbakar di Pelabuhan Paotere yang sekarang dirawat di RSAL Jala Ammari Kodaeral VI
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   kapal terbakar Pelabuhan Paotere data korban Kodareal VI korban nelayan TNI AL

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU