Ini Data Korban Kapal yang Terbakar di Pelabuhan Paotere, Seluruhnya Laki-Laki
Selasa, 03 Februari 2026 – 10:36 WIB
kaltim.jpnn.com, MAKASSAR - Sebanyak 9 orang menjadi korban kapal ikan nelayan bernama lambung Rismawati Indah yang terbakar di Pelabuhan Paotere subuh tadi, Selasa (3/2).
Saat ini para korban mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Jala Ammari Kodaeral VI.
Berikut data korban Kapal Rismawati Indah yang Terbakar di Pelabuhan Paotere:
- Dg Gassing (37), luka berat
- Dg Lanti’ (60), luka berat
- Dg Tangga (65), luka ringan
- Rusli Dg Ngewa (45), luka berat
- Dg Rahmat (44), luka berat
