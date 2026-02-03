Kapal Terbakar di Pelabuhan Paotere Subuh Tadi, Ada Suara Ledakan, 8 Orang Luka Berat

kaltim.jpnn.com, MAKASSAR - Kebakaran kapal terjadi di wilayah Pelabuhan Paotere, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar pada subuh tadi, Selasa (3/2).

Peristiwa terjadi saat aktivitas pembongkaran ikan berlangsung dan tiba-tiba terdengar suara ledakan dari mesin kapal yang kemudian memicu terjadinya kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar melaporkan insiden terjadi sekitar pukul 05.00 WITA.

"Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan masih dalam proses pendalaman oleh pihak berwenang," ujar Kepala BPBD Makassar Fadli Tahir melalui keterangan resminya di Makassar, Selasa.

Fadli menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan unsur terkait dalam proses penanganan kejadian serta pendataan korban di lokasi.

Akibat kejadian ini, sembilan orang korban yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki mengalami luka ringan hingga luka berat.

Delapan di antaranya mengalami luka berat dan seorang lainnya luka ringan.

Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di RS Angkatan Laut Jala Ammari Kodamar VI Makassar.