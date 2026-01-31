Tawuran Antarpemuda Kampung Tewaskan Seorang Warga, Polisi Lakukan Penyelidikan

kaltim.jpnn.com, MAKASSAR - Seorang warga tewas terkena anak panah saat berusaha melerai pertikaian antarpemuda kampung pada Jumat (30/1).

Peristiwa itu terjadi area Kanal Kandea, dekat Masjid Al-Markas Al-Islami Tallo, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Korban bernama Basir Daeng Ngalle mengalami luka serius pada bagian dadanya karena tertancap anak panah.

Meski korban dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Peristiwa itu dibenarkan Kasatreskrim Polrestabes Makassar AKBP Devi Sujana, Sabtu (31/1).

"Iya, betul (satu meninggal dunia) umur korban 40 tahun. Kena dada, busurnya (anak panah). Masih diselidiki," kata AKBP Devi.

Usai kejadian perang kelompok itu, tim gabungan Unit Jatanras Polrestabes Makassar, Resmob Polda Sulawesi Selatan, beserta personel Polsek Tallo masih berjaga-jaga di lokasi mengantisipasi tawuran susulan.

Selain melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti lainnya, termasuk mengejar pelakunya, personel kepolisian juga sudah ditempatkan pada lokasi setempat.