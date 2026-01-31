Montir di Makassar Tewas Tersengat Listrik Saat Mengecat Atap, Begini Kejadiannya

JPNN.com

Sabtu, 31 Januari 2026 – 06:02 WIB
Seorang montir di Makassar tewas tersengat listrik saat mengecat atap pada bangunan bertingkat, begini kejadiannya. Foto: Dokumentasi JPNN.com

kaltim.jpnn.com, MAKASSAR - Seorang pria bernama Djufri (43) tewas tersengat listrik saat mengecat atap pada bangunan bertingkat, Jumat (30/1).

Peristiwa itu terjadi di Pondok Hana, Jalan Bung Permai, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Korban berada di atas atap, diduga menyentuh kabel listrik yang tidak terbungkus dengan baik, lalu tersengat listrik dan langsung terkapar di atas atap pondok," kata Kapolsek Tamalanrea Kompol Muhammad Yusuf dikutip Sabtu (31/1).

Korban diketahui bekerja sebagai montir yang dalam kondisi kritis setelah tersengat listrik sempat dievakuasi tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Makassar ke RSUD Daya.

Namun, pihak RSUD Daya kemudian menyatakan korban meninggal dunia.

Atas peristiwa itu, kepolisian masih menyelidiki kemungkinan adanya dugaan kelalaian pihak pemilik pondok atau kecerobohan korban tidak memeriksa kondisi area saat melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut keterangan Akbar rekannya yang menjadi saksi, korban datang ke pondok untuk menyelesaikan pekerjaan pengecatan.

Setelah pembagian tugas, korban mengecat bagian atap dan ketika mengecat tidak sengaja menyentuh kabel listrik yang terbuka. Korban lalu terpental di sekitar atap rumah.

