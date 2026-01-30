JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kriminal Seorang Anak Diculik Saat Beli Gas di Warung Dekat Rumah, Motif Pelaku Tak Disangka

Seorang Anak Diculik Saat Beli Gas di Warung Dekat Rumah, Motif Pelaku Tak Disangka

Jumat, 30 Januari 2026 – 17:52 WIB
Seorang Anak Diculik Saat Beli Gas di Warung Dekat Rumah, Motif Pelaku Tak Disangka - JPNN.com Kaltim
Ilustrasi ditangkap. Foto: Dokumen JPNN.com

kaltim.jpnn.com, BEKASI - Seorang anak berinisial MAA menjadi korban penculikan.

Peristiwa itu terjadi saat korban diminta keluarganya untuk membeli gas di warung dekat rumah pada Minggu (25/1).

Adapun kejadiannya di wilayah Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Baca Juga:

Kasus penculikan anak ini berhasil diungkap Polres Metro Bekasi setelah menerima laporan ibu korban.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni mengungkapkan pelaku penculikan telah ditangkap dalam sebuah bus antarkota jurusan Bandung-Merak di kawasan Babakan Ciparay.

"Pelaku berinisial MAR alias L berhasil diamankan bersama korban dalam kondisi selamat," kata Kombes Sumarni, Jumat (30/1).

Baca Juga:

Dia menyampaikan kasus penculikan anak ini dilaporkan oleh ibu korban berinisial M pada 26 Januari 2026.

Mendapat laporan ini, Tim Opsnal Jatanras Satreskrim Polres Metro Bekasi bergerak cepat melakukan penyelidikan.

Polisi berhasil mengungkap kasus penculikan anak dan motif pelaku terungkap, tak disangka
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   kasus penculikan anak anak diculik polisi motif pelaku pelaku korban Polres Metro Bekasi anak korban penculikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU