Seorang Anak Diculik Saat Beli Gas di Warung Dekat Rumah, Motif Pelaku Tak Disangka

kaltim.jpnn.com, BEKASI - Seorang anak berinisial MAA menjadi korban penculikan.

Peristiwa itu terjadi saat korban diminta keluarganya untuk membeli gas di warung dekat rumah pada Minggu (25/1).

Adapun kejadiannya di wilayah Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kasus penculikan anak ini berhasil diungkap Polres Metro Bekasi setelah menerima laporan ibu korban.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni mengungkapkan pelaku penculikan telah ditangkap dalam sebuah bus antarkota jurusan Bandung-Merak di kawasan Babakan Ciparay.

"Pelaku berinisial MAR alias L berhasil diamankan bersama korban dalam kondisi selamat," kata Kombes Sumarni, Jumat (30/1).

Dia menyampaikan kasus penculikan anak ini dilaporkan oleh ibu korban berinisial M pada 26 Januari 2026.

Mendapat laporan ini, Tim Opsnal Jatanras Satreskrim Polres Metro Bekasi bergerak cepat melakukan penyelidikan.