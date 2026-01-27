JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kriminal Penjual Obat Keras Jenis Tramadol dan Eximer Diringkus Polisi, Tuh Lihat Barbuknya!

Penjual Obat Keras Jenis Tramadol dan Eximer Diringkus Polisi, Tuh Lihat Barbuknya!

Selasa, 27 Januari 2026 – 06:35 WIB
Penjual Obat Keras Jenis Tramadol dan Eximer Diringkus Polisi, Tuh Lihat Barbuknya! - JPNN.com Kaltim
Barang bukti yang disita polisi dari penangkapan oknum penjual obat keras jenis G jenis tramadol dan eximer. Foto: Pradita Kurniawan Syah/Antara

kaltim.jpnn.com, CIKARANG - Seorang pria berinisial MA diduga terlibat penjualan obat keras golongan G jenis tramadol dan eximer ringkus polisi.

Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat AKP Engkus mengungkapkan pelaku ditangkap setelah petugas melakukan penyelidikan dan penggeledahan di tempat kejadian perkara di wilayah Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Adapun MA diringkus polisi di Jalan Cibinong, Desa Cikedokan.

Baca Juga:

AKP Engkus mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi jual beli obat keras di lokasi tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah obat keras golongan G yang diduga diperjualbelikan tanpa izin. Pelaku kami amankan bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini merupakan respons cepat atas laporan masyarakat," kata AKP Engkus dikutip Selasa (27/1).

Selain mengamankan tersangka, petugas turut menyita sejumlah barang bukti dari pengungkapan kasus ini antara lain 141 butir tramadol, 68 butir obat jenis eximer, satu unit telepon genggam, uang tunai Rp 282 ribu, dan satu gunting.

Baca Juga:

MA disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal 435 juncto pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) terkait peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun.

Engkus meminta peran aktif segenap lapisan masyarakat untuk dapat segera melaporkan setiap dugaan transaksi jual beli obat keras ilegal di lingkungan masing-masing.

Polisi menangkap MA sebagai respons cepat atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi jual beli obat keras di wilayahnya
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   penjualan obat keras penjual obat keras diringkus polisi pelaku barang bukti laporan masyarakat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU