Seorang Pria Ditemukan Tewas Diduga Gantung Diri, Lokasinya di Sebuah Rumah Kosong

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Warga di sekitar Jalan Mayor Pol Zainal Arifin RT 59 Kelurahan Sumberejo, Balikpapan Tengah, dikejutkan dengan peristiwa seorang pria ditemukan tewas diduga gantung diri.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (26/1) pagi sekitar pukul 09.10 WITA.

Korban yang diketahui berinisial KH (23), pekerja bangunan asal Malang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di sebuah rumah kosong yang baru dibangun di kawasan tersebut.

Kejadian ini pertama kali diketahui warga sekitar yang kemudian segera melaporkannya kepada pihak berwajib untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Menindaklanjuti laporan dari masyarakat serta Relawan Bencana Kota Balikpapan, personel Polda Kaltim langsung mendatangi lokasi kejadian guna melakukan pengamanan dan membantu proses penanganan di tempat kejadian perkara (TKP).

Setelah dilakukan olah TKP oleh petugas dari Polresta Balikpapan, personel TNI-Polri bersama warga sekitar turut membantu proses evakuasi jenazah korban sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Sumber Rejo Aipda Untung Basuki menyampaikan pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan mengenai motif maupun penyebab pasti kejadian ini, karena proses penyelidikan masih terus berjalan. (mar1/jpnn)