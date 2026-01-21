3 Mayat Ditemukan di Areal Tambang, Polisi Ungkap Identitasnya, Berikut Namanya
kaltim.jpnn.com, BARITO SELATAN - Tiga mayat ditemukan di areal tambang pada Selasa (20/1).
Lokasinya di wilayah Suwalang, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.
Kapolres Barito Selatan AKBP Jecson R Hutapea membenarkan adanya penemuan mayat di areal tambang tersebut.
Dia menyampaikan laporan awal terkait hal ini diterima pihak kepolisian pada Selasa (20/1) pagi.
Menindaklanjuti informasi tersebut, pihaknya langsung menuju ke lokasi penemuan mayat.
"Setelah anggota kami mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), memang benar ditemukan tiga jenazah," kata AKBP Jecson R Hutapea, Rabu (21/1).
Perwira menengah Polri itu membeberkan identitas ketiga mayat yang ditemukan di areal tambang tersebut.
1. Satriansyah alias Asat alias Pak Sala, warga Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai.
Polisi tengah menyelidiki terkait penemuan 3 mayat di areal tambang di wilayah Suwalang
