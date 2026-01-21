3 Mayat Ditemukan di Areal Tambang, Polisi Ungkap Identitasnya, Berikut Namanya

kaltim.jpnn.com, BARITO SELATAN - Tiga mayat ditemukan di areal tambang pada Selasa (20/1).

Lokasinya di wilayah Suwalang, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Kapolres Barito Selatan AKBP Jecson R Hutapea membenarkan adanya penemuan mayat di areal tambang tersebut.

Dia menyampaikan laporan awal terkait hal ini diterima pihak kepolisian pada Selasa (20/1) pagi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pihaknya langsung menuju ke lokasi penemuan mayat.

"Setelah anggota kami mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), memang benar ditemukan tiga jenazah," kata AKBP Jecson R Hutapea, Rabu (21/1).

Perwira menengah Polri itu membeberkan identitas ketiga mayat yang ditemukan di areal tambang tersebut.

1. Satriansyah alias Asat alias Pak Sala, warga Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai.