Pikap Suzuki Carry Tabrak 2 Perempuan yang Duduk di Pinggir Jalan, Satu Orang Tewas

kaltim.jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Sebuah pikap Suzuki Carry menabrak dua perempuan yang sedang duduk di pinggir jalan.

Akibat peristiwa tersebut, satu korban tewas di lokasi kejadian.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta mengungkapkan peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Bekasi Timur arah barat, tepatnya di dekat Kantor Imigrasi Jatinegara.

"Sesampainya di dekat Kantor Imigrasi Jatinegara, kendaraan menabrak dua orang yang sedang duduk di pinggir jalan," kata AKP Darwis Yunarta, Senin (19/1).

Korban tewas diketahui bernama Siti Nurbaiti (43), warga Jalan Basuki Rahmat RT 005/006, Jatinegara.

Siti mengalami luka berat dan meninggal di tempat, kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri, Jakarta Timur.

Satu korban lainnya, Fitria Nur Apriyani (23) mengalami luka ringan dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit yang sama.

Darwis menjelaskan kejadian bermula saat kendaraan pikap bernomor polisi B 9542 TAG yang dikemudikan S (36), karyawan swasta asal Demak itu melaju dari arah timur menuju barat.