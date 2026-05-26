Buka di Bogor & Samarinda, OLXmobbi Percepat Ekspansi-Dekatkan Layanan ke Pelanggan

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - OLXmobbi terus memperluas jangkauan layanannya di Indonesia melalui pembukaan gerai baru di Bogor, Jawa Barat, dan Samarinda, Kalimantan Timur.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi nasional OLXmobbi untuk menghadirkan akses yang lebih dekat terhadap mobil bekas berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang di berbagai daerah.

Dengan pembukaan dua gerai baru ini, OLXmobbi kini memperkuat kehadirannya di kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang terus berkembang.

Ekspansi tersebut sekaligus mencerminkan optimisme perusahaan terhadap potensi pasar mobil bekas Indonesia yang masih sangat besar serta kebutuhan masyarakat akan solusi otomotif yang terpercaya, mudah diakses, dan transparan.

"Kami melihat kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan layanan jual beli mobil bekas yang tepercaya terus tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, kami ingin hadir lebih dekat dengan pelanggan melalui kombinasi layanan digital dan jaringan gerai fisik yang semakin luas. Pembukaan gerai di Bogor dan Samarinda merupakan bagian dari komitmen OLXmobbi untuk memberikan akses yang lebih mudah terhadap mobil bekas berkualitas, serta pengalaman transaksi yang aman dan nyaman," ujar Direktur OLXmobbi Agung Iskandar.

Melalui jaringan yang terus berkembang, OLXmobbi menghadirkan lebih dari 2.000 pilihan mobil bekas berkualitas dengan berbagai rentang harga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Tidak hanya untuk keluarga maupun pelaku usaha, OLXmobbi juga menyediakan beragam pilihan kendaraan yang ramah di kantong bagi pekerja pemula dan pembeli mobil pertama.

Berdasarkan data transaksi OLXmobbi pada Kuartal I 2026, Daihatsu Ayla dan Toyota Agya menjadi model dengan harga di bawah Rp100 juta yang paling banyak dibeli pelanggan.