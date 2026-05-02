Audio Eraser Galaxy S26 Series Makin Canggih, Apa Keunggulannya? Yuk Cek di Sini

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Samsung terus berinovasi yang kali ini meningkatkan fitur Audio Eraser di Galaxy S26 Series.

Fitur kini mendukung kontrol audio secara real-time pada konten yang di-streaming di berbagai platform.

Diketahui, fitur audio eraser di pada Galaxy dapat mengurangi noise atau kebisingan yang tidak diperlukan dalam video dan memperkuat suara yang diinginkan, sehingga menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif.

Pertama kali diperkenalkan untuk mengedit konten tersimpan pada seri Galaxy S25, fitur itu berkembang pesat dari generasi ke generasi.

Audio Eraser kemudian diperluas untuk mendukung penyesuaian selama pemutaran di aplikasi bawaan, seperti Gallery dan Voice Recorder pada Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7.

Fitur tersebut telah berevolusi menjadi pengalaman audio secara langsung.

Fitur itu memungkinkan pemisahan dan optimalisasi suara secara real-time, mencakup suara manusia, musik, dan kebisingan latar.

Tidak hanya untuk konten yang direkam, tetapi juga untuk konten over-the-top (OTT) atau media sosial yang sedang Anda tonton.