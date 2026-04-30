Samsung Galaxy S26 Series Andalkan Galaxy AI yang Proaktif, Multitasking Jadi Lebih Mudah

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Samsung menghadirkan Galaxy S26 Series sebagai AI Phone yang dirancang untuk mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat dalam keseharian.

Kehadiran Galaxy S26 Series untuk menjawab kebutuhan pengguna yang membutuhkan handphone tidak hanya cepat secara teknis, tetapi cukup cerdas untuk memahami konteks dan memberikan bantuan yang tepat di momen yang tepat.

Beralih antar tugas dengan lancar, mengakses informasi secara instan, dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih sedikit langkah sudah menjadi kebutuhan nyata, bukan sekadar fitur tambahan.

Mengusung Galaxy AI yang semakin proaktif, perangkat itu mampu memahami konteks aktivitas pengguna dan memberikan bantuan secara real-time tanpa harus menunggu perintah manual.

Dengan teknologi, pengguna tidak hanya mendapatkan performa tinggi, tetapi juga pengalaman yang lebih intuitif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan produktivitas digital yang semakin dinamis.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan mengungkapkan pengguna hari ini tidak hanya membutuhkan performa tinggi, tetapi perangkat yang mampu berpikir satu langkah lebih maju.

"Galaxy S26 Series sebagai AI Phone yang kami rancang dengan berbagai fitur Galaxy AI yang paling lengkap termasuk Bixby, Gemini, dan Perplexity untuk bekerja secara proaktif dalam keseharian, mulai dari memberikan saran tepat waktu, mengorganisir konten secara otomatis, hingga menangani tugas kompleks di latar belakang tanpa perintah manual, sehingga pengalaman multitasking terasa jauh lebih ringan dan efisien,” kata Ilham Indrawan.

Melalui fitur-fitur Galaxy AI, pengguna bisa memanfaatkan untuk berbagai aktivitas.