SPPG Polres Penajam Paser Utara Siap Layani Bumil, Ibu Menyusui hingga Balita

Rabu, 01 April 2026 – 08:46 WIB
Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Andreas Alek Danantara bersama Ibu Ketua Bhayangkari Cabang meninjau penyaluran menu MBG di salah satu sekolah. Foto: Nyaman Bagus Purnawirawan/Antara

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam Paser Utara siap melayani penerima manfaat kelompok 3B.

Kesiapan itu disampaikan Kepala SPPG Polres Penajam Paser Utara Yogi.

"Program MBG diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan," Yogi, Rabu (1/4).

Saat ini, dapur penyedia menu MBG Polres Penajam Paser Utara mulai bersiap untuk memperluas melayani penerima manfaat kelompok 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui) dan balita.

Direncanakan penyaluran menu MBG bagi kelompok 3B tersebut melalui pos pelayanan terpadu (posyandu), penerima manfaat mengambil makanan secara mandiri di posyandu terdekat dari tempat tinggal.

"Tapi bagi ibu hamil atau ibu menyusui yang memiliki keterbatasan, menu MBG akan diantar langsung ke rumah," jelasnya.

Penyaluran menu MBG untuk kelompok 3B direncanakan dilakukan di Kelurahan Sungai Parit dan Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam dimulai pada pekan depan, saat ini masih dilakukan pendataan penerima manfaat agar penyaluran tepat sasaran.

"Teknis penyaluran menu MBG bagi kelompok 3B itu melibatkan kader posyandu," terangnya.

