Update Harga Emas Hari Ini 1 April 2026: UBS, Antam, Galeri24 Naik Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data terbaru harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 1 April 2026.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Rabu (1/4) pukul 05.32 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24 mengalami kenaikan.

Harga emas UBS di angka Rp 2.857.000 per gram.

Adapun emas Antam tercatat Rp 2.941.000 per gram.

Berikutnya harga emas Galeri24 berada di angka Rp 2.844.000 per gram.

Adapun harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian pada Selasa pagi (31/3), yakni masing-masing Rp 2.846.000, Rp 2.937.000, dan Rp 2.833.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.