Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 11 Maret Naik, Cek Daftar Terbarunya di Sini!

Rabu, 11 Maret 2026 – 07:12 WIB
Harga emas hari ini Rabu 11 Maret 2026 naik, cek daftar terbarunya di sini. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data terbaru harga emas hari ini Rabu 11 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (11/3) pukul 06.11 WIB menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 naik, masing-masing di angka Rp 3.106.000 dan Rp 3.083.000 per gram.

Harga tersebut naik dari angka yang tertera di laman resmi tersebut kemarin pagi, yakni UBS Rp 3.053.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.039.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 11 Maret 2026 naik. UBS dan Galeri24 jadi sebegini per gram
