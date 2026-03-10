JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Tol IKN Dibuka Gratis Saat Mudik dan Balik Lebaran, Syaratnya Cukup Ini!

Tol IKN Dibuka Gratis Saat Mudik dan Balik Lebaran, Syaratnya Cukup Ini!

Selasa, 10 Maret 2026 – 14:21 WIB
Tol IKN Dibuka Gratis Saat Mudik dan Balik Lebaran, Syaratnya Cukup Ini! - JPNN.com Kaltim
Salah satu ruas Jalan tol IKN yang bakal difungsikan sementara sepanjang arus mudik dan balik Lebaran 2026. Foto: Nyaman Bagus Purwaniawan/Antara

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Masyarakat dapat melintasi jalan bebas hambatan atau tol Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tarif nol rupiah alias gratis selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Hanya saja, pengguna tetap wajib tapping kartu e-tol untuk pendataan kendaraan.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Yudi Hardiana menyampaikan kartu e-tol hanya syarat untuk membuka gerbang tol dan saldo tidak terpotong.

Baca Juga:

"13 hingga 29 Maret 2026, dua gerbang jalan bebas hambatan menuju tol IKN dibuka sementara untuk kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026," kata Yudi Hardiana di Balikpapan, Selasa (10/3).

Gerbang Manggar dan di Seksi 1B Tol IKN dengan akses melalui Ring Road Kota Balikpapan, lanjut Yudi, dengan ruas jalan tol yang difungsikan sepanjang 52,5 kilometer.

Jam operasional jalan bebas hambatan itu difungsikan sementara pukul 06.00-18.00 WITA.

Baca Juga:

Selanjutnya bakal dibuka lebih awal saat Idulfitri, yakni pukul 05.00 WITA mendukung pelaksanaan Salat Id di Masjid Negara IKN, dan tetap beroperasi hingga pukul 18.00 WITA.

Dia juga menyampaikan diberlakukan standar pengamanan ketat di jalan bebas hambatan guna menjamin keselamatan pengguna jalan seperti beras kecepatan maksimum 60 kilometer per jam.

Masyarakat dapat melintasi tol IKN dengan tarif nol rupiah atau gratis saat mudik dan balik Lebaran 2026, syaratnya cukup ini!
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Tol IKN mudik lebaran arus balik Lebaran BBPJN Kaltim Yudi Hardiana gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU