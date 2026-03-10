Harga Emas Hari Ini 10 Maret Turun Jadi Sebegini per Gram, Cek Daftar Terbarunya!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data terbaru harga emas hari ini Selasa 10 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (9/3) pukul 07.20 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 turun, masing-masing menjadi Rp 3.053.000 dan Rp 3.039.000 per gram.

Harga tersebut turun dari angka yang tertera di laman resmi tersebut kemarin pagi, yakni UBS Rp 3.105.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.091.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24