JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini BMKG Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi, Warga Kaltim Diminta Mewaspadai

BMKG Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi, Warga Kaltim Diminta Mewaspadai

Senin, 09 Maret 2026 – 11:30 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi, Warga Kaltim Diminta Mewaspadai - JPNN.com Kaltim
BMKG Stasiun Balikpapan mengajak warga Kaltim mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi dalam 3 hari ke depan. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mengajak warga Kaltim mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi.

Peringatan ini disampaikan seiring adanya potensi hujan lebat dalam tiga hari ke depan, mulai 9-11 Maret 2026.

Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Carolina Meylita Sibarani mengungkapkan bencana hidrometeorologi tersebut antara lain berupa banjir di pemukiman penduduk, lahan pertanian maupun jalan terendam air, sungai meluap, badai, tanah longsor, dan sejenisnya.

Baca Juga:

"Karena hujan lebat tersebut dapat disertai oleh kilat atau petir dan angin kencang sesaat," kata Carolina di Balikpapan, Senin (9/3).

Pada 9 Maret, terjadi di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur.

Untuk Kabupaten Kutai Timur, lanjut dia, wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dan dapat disertai kilat/petir serta angin kencang sesaat pada Senin (9/3) ini hanya terjadi di Kecamatan Telen.

Baca Juga:

Di Kota Balikpapan terjadi di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur, dan Kecamatan Balikpapan Utara.

Kemudian pada Selasa (10/3) diperkirakan tidak ada hujan lebat, hanya hujan sedang.

BMKG Stasiun Balikpapan mengajak warga Kaltim mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi dalam 3 hari ke depan
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   bencana hidrometeorologi BMKG hujan lebat banjir longsor Warga Kaltim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU