Harga Emas Hari Ini 9 Maret 2026, Tidak Bergerak di Senin Pagi

Senin, 09 Maret 2026 – 07:45 WIB
Harga emas hari ini untuk produk UBS dan Geleri24 tidak bergerak. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data terbaru harga emas hari ini Senin 9 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (9/3) pukul 07.20 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 stabil.

Harga emas UBS tetap di angka Rp 3.105.000 per gram.

Begitu pula dengan harga emas Galeri24 di angka Rp 3.091.000.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas di Pegadaian hari ini Senin 9 Maret 2026, UBS dan Galeri24 tidak bergerak
