Hadapi Idulfitri, Pengelola Dermaga Samarinda Pastikan Kelaikan Kapal yang Beroperasi

Minggu, 08 Maret 2026 – 12:04 WIB
Kapal sungai mulai berlayar dari Dermaga Mahakam Ulu Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu. Foto: Ahmad Rifandi/Antara

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Pengelola Dermaga Mahakam Ulu Samarinda memastikan kelaikan seluruh kapal angkutan sungai guna memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026.

"Kapal yang berlayar kami pastikan telah dilakukan pengecekan rutin dan juga kelaikan keselamatan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan sungai," kata Kepala Dermaga Mahakam Ulu Samarinda Fadlin, Minggu (8/3).

Fadlin menyampaikan pendataan manifes penumpang juga mendapat pengawasan ketat agar muatan kapal tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh otoritas pelayaran.

Menurut Fadlin, setiap kapal sungai memiliki ukuran yang berbeda dengan kapasitas maksimal kapal rata-rata mampu menampung hingga 100 penumpang beserta 80 ton barang.

Pihaknya turut mewajibkan setiap armada menyediakan jaket pelampung sebanyak 125 persen dari total penumpang, sehingga kapal bermuatan 100 orang harus membawa 125 buah pelampung.

"Kami telah menyiagakan 23 armada kapal untuk melayani masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri," kata Fadlin.

Puncak lonjakan pemudik yang menggunakan jalur sungai diproyeksikan terjadi pada tujuh hari sebelum (H-7) Lebaran.

Meski arus keberangkatan pemudik belum melonjak tajam saat ini, aktivitas angkutan barang kebutuhan pokok menuju kawasan hulu Sungai Mahakam justru mulai menunjukkan peningkatan.

Pengelola Dermaga Mahakam Ulu Samarinda bersiap menghadapi puncak lonjakan pemudik di momentum Idulfitri tahun ini
