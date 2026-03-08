Alhamdulillah, Harga Emas Hari Ini 8 Maret Meroket, Cek Perinciannya di Sini!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data terbaru harga emas hari ini Minggu 8 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (6/3) pukul 08.26 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 meroket.

Harga emas UBS naik dari awalnya Rp 3.073.000 per gram menjadi Rp 3.105.000 per gram.

Begitu pula dengan harga emas Galeri24 juga mengalami kenaikan dari semula dibanderol Rp 3.058.000 per gram menjadi Rp 3.091.000.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: