Update Harga Emas Antam Hari Ini, Turun Sebegini per Gram

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Jumat 6 Maret 2026.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Jumat pukul 08.44 WIB, harga emas antam turun Rp 75.000 dari semula Rp 3.049.000 menjadi Rp 3.024.000 per gram.

‎‎‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turut turun ke angka Rp 2.787.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.562.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.024.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 5.988.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 8.957.000