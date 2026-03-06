Harga Emas Hari Ini 6 Maret 2026 Naik Tipis, Cek Daftar Terbarunya!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data terbaru harga emas hari ini Jumat 6 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (6/3) pukul 07.00 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 naik tipis.

Harga emas UBS naik tipis dari awalnya Rp 3.091.000 per gram menjadi Rp 3.096.000 per gram.

Begitu pula dengan harga emas Galeri24 mengalami sedikit kenaikan dari semula dibanderol Rp 3.075.000 per gram menjadi Rp 3.080.000.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB