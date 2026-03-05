Harga Emas Hari Ini 5 Maret Turun Lagi, Cek Data Terbarunya di Sini!
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data terbaru harga emas hari ini Kamis 5 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (5/3) pukul 07.15 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 turun lagi.
Harga emas UBS turun dari awalnya Rp 3.162.000 per gram menjadi Rp 3.091.000 per gram.
Baca Juga:
Begitu pula dengan harga emas Galeri24 turun dari semula dibanderol Rp 3.146.000 per gram menjadi Rp 3.075.000.
Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB
Harga emas di Pegadaian hari ini 5 Maret 2026 kompak merosot. Harga emas UBS dan Galeri24 jadi sebegini per gram
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News