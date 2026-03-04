Waduh, Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok, Cek Perinciannya di Sini!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 4 Maret 2026 anjlok.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa pukul 08.50 WIB, mengalami penurunan Rp 77.000 dari semula Rp 3.122.000 menjadi Rp 3.045.000 per gram.

‎‎‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turut turun ke angka Rp 2.794.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.572.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp3.045.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp6.030.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp9.020.000.