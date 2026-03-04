Waduh, Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok, Cek Perinciannya di Sini!
Rabu, 04 Maret 2026 – 09:30 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 4 Maret 2026 anjlok.
Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa pukul 08.50 WIB, mengalami penurunan Rp 77.000 dari semula Rp 3.122.000 menjadi Rp 3.045.000 per gram.
Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turut turun ke angka Rp 2.794.000 per gram.
Baca Juga:
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.572.500.
- Harga emas 1 gram: Rp3.045.000.
- Harga emas 2 gram: Rp6.030.000.
- Harga emas 3 gram: Rp9.020.000.
Harga emas Antam anjlok pada hari ini, Rabu 4 Maret 2026, jadi sebegini per gram
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News