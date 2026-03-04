Harga Emas Hari Ini 4 Maret Turun, Jadi Berapa per Gram? Cek Daftarnya!

JPNN.com

Rabu, 04 Maret 2026 – 07:36 WIB
Harga emas hari ini Rabu 4 Maret 2026 turun. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data harga emas hari ini Rabu 4 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu pukul 07.00 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.

Harga emas UBS turun drai awalnya Rp 3.195.000 per gram menjadi Rp 3.162.000 per gram.

Begitu pula dengan harga emas Galeri24 turun dari semula dibanderol Rp 3.173.000 per gram menjadi Rp 3.146.000.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 4 Marey 2026 kompak turun. Harga emas UBS dan Galeri24 jadi sebegini per gram
