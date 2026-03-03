Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Berapa per Gram? Cek di Sini Sekarang!

JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 09:48 WIB
Harga emas Antam hari ini Selasa 3 Maret 2026 menurun. Cek di sini sekarang Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 3 Maret 2026 turun.

Dilansir dari laman Logam Mulia, Selasa pukul 09.08 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan Rp 13.000 dari semula Rp 3.135.000 menjadi Rp 3.122.000 per gram..

‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turut turun ke angka Rp 2.901.000 per gram

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎‎‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.611.000

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp 3.122.000

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp 6.184.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp 9.251.000

