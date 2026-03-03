Harga Emas Hari Ini 3 Maret 2026 Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya di Sini!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Berikut data harga emas hari ini Selasa 3 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa pukul 06.30 WIB, menunjukkan harga emas UBS mencapai Rp 3.195.000 per gram dan Galeri24 mencapai Rp 3.173.000 per gram.

Angka tersebut naik dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian Senin (2/3) pagi, dengan UBS dibanderol di harga Rp 3.167.000 per gram, sedangkan Galeri24 mencapai Rp 3.130.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24